Grand Soleil 40 | lo yacht per vincere in regata e navigare in relax

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Velocità, eleganza, ergonomia, sicurezza. Sono queste le quattro caratteristiche fondamentali che hanno portato alla nascita del nuovo40. Si tratta di un modello che già dopo questi primi mesi in acqua, con l’esordio che ha avuto luogo in occasione del Cannesing Festival 2022, promette di replicare ile successo del GS 44, vincitore del Mondiale ORC 2021 e 2022. Le somiglianze con altri modelli Questo 40 piedi, disponibile nella doppia versione Performance e Race, porta ancora una volta la firma di Matteo Polli e di Nauta Design, che si è già occupato del design esterno e interno dei precedenti modelli. Le linee dello scafo e l’architettura navale del40 mantengono la forte vocazione alle prestazioni, ...

Prima del via, il Comitato di Regata ha invitato agli equipaggi ad rispettare un minuto di silenzio in memoria di Salvatore Giuffrida, armatore del Grand Soleil 40 Vega, recentemente scomparso.

Velocità, eleganza, ergonomia, sicurezza. Sono queste le quattro chiavi di lettura che hanno portato alla creazione del Grand Soleil 40, un modello che già dopo questi primi mesi in acqua (l'esordio è ...