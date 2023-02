Governo | Silvestri | ' elenco bugie Meloni non coprirà la verità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - “Nell'intervista di Giorgiasul Sole 24 Ore c'è un clamorosodi. La Presidente del Consiglio è così povera di buone notizie da dare ai cittadini che si appropria deliberatamente delle azioni degli altri. Lo si vede nel rivendicare i provvedimenti per le garanzie sui mutui per i giovani, fatti dalprima, e nel taglio del cuneo fiscale del 2%, anch'esso delantecedente. In piùparla di misure di contrasto alla povertà fatte dal suo esecutivo, ma non dice quali e la ragione è semplice: non esistono. Semmai è vero il contrario, e cioè l'aver scelto deliberatamente di peggiorare la condizione di milioni di persone”. Lo afferma Francesco, capogruppo alla Camera M5S. “Le menzogne del ...