Governo | Provenzano Pd | ' tra polemiche con la Francia e Sanremo | la situazione è seria'

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Roma, 9 feb (Adnkronos) - "Una premier che riapre la polemica con la(e speriamo non una crisi) per un mancato invito a cena. Il capogruppo del principale partito, Fdi e membri delche pretendono di fare la scaletta di. “Laè grave, ma non”. Solo che è anche". Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Peppe

... perché finalizzata a condizionare le scelte del, soprattutto in materia di politica ... in quanto deceduti, i due imputati principali: Totò Riina e Bernardo. Adesso non resta che l'...In ogni caso si tratta di una scelta di politica criminale su cui spetta all'ultima parola.ad esempio in occasione della proroga del regime speciale disposta per Bernardo, ad ...

Governo: Provenzano (Pd), ‘tra polemiche con la Francia e Sanremo ... Il Sannio Quotidiano

Matteo Messina Denaro, il commento di Sallusti: "Anche ... La7

Giuseppe Provenzano: “Dico no a una corsa al riarmo. Questo ... Il Fatto Quotidiano

Messina Denaro, Riina e Provenzano: la storia degli arresti dei boss di Cosa Nostra Sky Tg24

Ricostruzione pubblica, Biondi: "Dal governo norme semplificate ... L'Aquila Blog

Roma, 9 feb (Adnkronos) – “Una premier che riapre la polemica con la Francia (e speriamo non una crisi) per un mancato invito a cena. Il capogruppo del principale partito, Fdi e membri del Governo che ...Il sottosegretario Fazzolari smentisce La Stampa. "Mai detto di insegnare a sparare nelle scuole" A pochi giorni dal voto delle Regionali la campagna elettorale si sta trasformando in una esibizione d ...