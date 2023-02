Governo | Meloni “Nel 2023 rivoluzione fiscale e altre riforme”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Occorre rivoluzionare il rapporto tra fisco e contribuente e fare in modo che l'evasione si combatta prima ancora che si realizzi”. Lo dice al Sole 24 Ore il presidente del Consiglio, Giorgia, annunciando una “legge delega che toccherà tutti i settori della fiscalità” e che “metterà al centro anche i dipendenti e i pensionati, con misure ad hoc”.L'impegno, “compatibilmente con le risorse economiche a disposizione”, è di “proseguire nella direzione di tagli consistenti al cuneo” e “sostituire il reddito di cittadinanza con misure concrete di contrasto alla povertà”.“Punteremo di più sugli strumenti in grado di favorire l'adempimento spontaneo – spiega il premier -. Per le piccole e medie imprese con l'istituzione di un concordato preventivo biennale. Le agenzie fiscali con tutte le banche dati che hanno a disposizione ...

In alternativa, l'Italia che vede 'troppo presa da scadenze interne', non ha scelta: il risultato minimo per ildeve essere la riprogrammazione dei fondi europei non spesi, a vantaggio ...... non le politiche di cieca austerita' viste negli anni passati', ha rimarcato. Il presidente del Consiglio ha assicurato che 'da parte delc'e' la massima attenzione al tema, ma una ...

ROMA (ITALPRESS) – "Occorre rivoluzionare il rapporto tra fisco e contribuente e fare in modo che l'evasione si combatta prima ...