Governo | Meloni “Nel 2023 rivoluzione fiscale e altre riforme”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Occorre rivoluzionare il rapporto tra fisco e contribuente e fare in modo che l’evasione si combatta prima ancora che si realizzi”. Lo dice al Sole 24 Ore il presidente del Consiglio, Giorgia, annunciando una “legge delega che toccherà tutti i settori della fiscalità” e che “metterà al centro anche i dipendenti e i pensionati, con misure ad hoc”.L’impegno, “compatibilmente con le risorse economiche a disposizione”, è di “proseguire nella direzione di tagli consistenti al cuneo” e “sostituire il reddito di cittadinanza con misure concrete di contrasto alla povertà”.“Punteremo di più sugli strumenti in grado di favorire l’adempimento spontaneo – spiega il premier -. Per le piccole e medie imprese con l’istituzione di un concordato preventivo biennale. Le agenzie fiscali con tutte le banche dati che hanno a disposizione ...

ROMA (Reuters) - Il governo intende agire presto per favorire una maggiore partecipazione alla sottoscrizione di titoli di Stato di italiani e residenti in Italia e ridurre la dipendenza dagli stranie ...