Governo | al via Cdm a Palazzo Chigi

... ma in questo paese è al momento molto complesso operare per le difficoltà frapposte dal...SPORTELLI (anche con carta di credito o bancomat) presso l'Ufficio Abbonamenti de La Stampa in...libera tra gli emendamenti al decreto anche alla pensione volontaria per i medici a 72 anni e ... La soddisfazione delMeloni " È stato un lavoro molto buono - ha commentato il ministro per ...

La Ue discute i muri anti-migranti: via libera anche dal governo italiano la Repubblica

Reddito di cittadinanza, via al censimento dei percettori. Il governo chiama in soccorso le agenzie private la Repubblica

Milleproroghe, via libera all'emendamento del Governo sui segretari ... Ministero dell'Interno

Plusvalenze, al via il tavolo tecnico col governo. Ieri prima riunione ... IlNapolista

Riunione CIPESS dell'8 febbraio 2023 | www.governo.it Governo

Roma, 9 feb. (Adnkronos) – E’ iniziato il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, assente il premier Giorgia Meloni, a Bruxelles per il Consiglio europeo straordinario. All’ordine del giorno figurano ...Smart working, arriva l'attesa proroga al 30 giugno 2023 per i lavoratori fragili e per i genitori con figli minori di 14 anni nel settore pubblico e privato anche in assenza degli ...