Gorizia | automobilista fa inversione di marcia in autostrada | un morto e un ferito grave

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Un’auto contromano sull’A34, nei pressi dell’uscita di Villesse,, si scontra con un altro veicolo che si dirigeva verso l’innesto dell’A4. L’urto è fortissimo. L’incidente frontale provoca la morte all’istante di uno dei due conducenti. Una persona, poi, è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Udine. Le sue condizioni sono state descritte come gravissime. Ci sarebbero anche altri individui coinvolti, ma sul loro stato di salute non sono state diffuse informazioni. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato l’a invertire improvvisamente, intorno alle 11.30 di giovedì 9 febbraio, il senso di. Sul posto stanno operando i sanitari della Sores Fvg, i vigili del fuoco, la polizia stradale, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico. su ...