Golf | Tom McKibbin in testa nel Singapore Classic dopo il round d’esordio

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tempo di novità per il DP World Tour. Ha infatti preso il via quest’oggi il primodella storia. Montepremi di 2 milioni di dollari per la nuova kermesse asiatica che si disputa sul percorso par 72 del Laguna National& Country Club di. Guida la classifica in solitaria con lo score di -8 (64 colpi) Tom. Il nordirlandese piazza un solidobogey free e vanta una lunghezza di margine sugli svedesi Simon Forsstrom e Joakim Lagergren, sul finlandese Sami Valimaki, e sul francese Mathieu Pavon. Classifica ovviamente cortissima con un terzetto in sesta posizione con il punteggio di -6 composto dagli inglesi Paul Waring (foto) e Nathan Kimsey, e dal cinese Wenyi Ding. Quest’ultimo, non ancora passato al professionismo, è l’autentica sorpresa di ...

Tempo di novità per il DP World Tour. Ha infatti preso il via quest’oggi il primo Singapore Classic della storia. Montepremi di 2 milioni di dollari per la nuova kermesse asiatica che si disputa sul p ...Northern Ireland's Tom McKibbin holds a one-shot lead after a low-scoring opening round at the DP World Tour's Singapore Classic. The 20-year-old, who hails from the same Holywood Golf Club where Rory ...