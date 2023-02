Goggia ricorda Elena Fanchini | “Il suo essere genuina e la sua autenticità l’hanno resa speciale”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) “Una notizia terribile, che non vorresti mai ascoltare”. Sofiainizia così il suo ricordo personale di, la sciatrice originaria di Lovere scomparsa prematuramente a 37 anni al termine di una lunga malattia. La discesista bergamasca la conosceva bene, era legata a lei da un’amicizia profonda: nella seconda prova della discesa libera del Mondiale che si è tenuta a Méribel nella mattinata di giovedì 9 febbraio la trentenne ha portato il lutto al braccio, come tutte le sue compagne di squadra. “Ci siamo unite tutte in un sincero e solidale abbraccio, abbiamo pianto in gruppo. Cercheremo di mettere tutte noi stesse in gara,certamente vorrebbe questo. Il suoe la sua...

