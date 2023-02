Gnonto brilla al Leeds | Skubala | «Giocatore superbo | ci rende orgogliosi»

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Wilfriedall’estero con la maglia dele si ptutti i complimenti del proprio allenatoresempre di più la stellina di Wilfriedal, specialmente dopo la rete messa a segno ieri dal giovanissimo attaccante (la seconda in Premier) contro il Manchester United, nel match di Old Trafford poi chiusosi sul 2-2. E anche, traghettatore per il post Marsch, ne parla con entusiasmo: «, talentoe grande lavoratore. Willy ha fatto il suo ma ci sono state anche ottime prestazioni difensive. I tifosi e il club dovrebbero essere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Willyancora. Ma il gol non arriva, e il Leeds non riesce a far saltare il fortino Brentford, allungando a 6 la striscia di partite ...Leeds - Brentford 0 - 0 Willyancora. Ma il gol non arriva, e il Leeds non riesce a far saltare il fortino Brentford, allungando a 6 la striscia di partite senza successi (la squadra ...

Beffa United in Premier. FA Cup, Gnonto show. In Francia poker Valencia con gli "italiani" La Gazzetta dello Sport

Gnonto brilla ancora, ma non segna: guarda Leeds-Brentford La Gazzetta dello Sport

Gnonto brilla e fa doppietta contro il Cardiff Tiscali

Roma, problemi per Zalewski: torna Spinazzola dopo tre mesi Calcio News 24

Ungheria-Italia 0-2, pagelle: Donnarumma migliore in campo ... Eurosport IT

Brilla sempre di più la stellina di Wilfried Gnonto al Leeds, specialmente dopo la rete messa a segno ieri dal giovanissimo attaccante (la seconda in Premier) contro il Manchester United, nel match di ...Guarda gli highlights della vittoria del Leeds United per 5-2 contro il Cardiff City. Wilf Gnonto è stato il protagonista assoluto con una ...