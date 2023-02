Gli ascolti della seconda serata di Sanremo 2023 | la kermesse supera il 60% di share

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Giungono ora i dati deglidi, la 73esima edizione del Festival condotto da Amadeus e Gianni Morandi con la co-conduzionegiornalista e conduttrice di Belve Francesca Fagnani. Il secondo appuntamento con la gara dedicata alla canzone italiana, in onda dalle 21:18 all’1:40, ha incollato allo schermo 10.545.000 spettatori con unodel 62,3%. Di seguito i dati divisi in due parti.di, la prima parte Si parte benissimo conStart, che dalle 20:43 alle 21:12 ha raggiunto 12.278.000 spettatori con unodel 48.97%. ...

Si accende il mattino di Rai 1: numeri da record per tutti i programmi del mattino, ecco i dati di ascolto dell'8 febbraio 2023 ...