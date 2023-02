Giusto in tempo per San Valentino Intanto Cameron conferma l' ipotesi durata un quarto di secolo | su quella zattera di legno c' era posto anche per Jack

(Di giovedì 9 febbraio 2023) La nave dei sogni, questo era il Titanic, fino al terribile naufragio avvenuto nell’aprile del 1912. Ma materia di sogni lo è statodopo, anzi soprattutto dopo, con il mito del transatlantico più grande, più elegante e più tecnologicamente avanzato dell’epoca che affondò per incuranza e superbia. E il film di Jamesè da 25 anni lì a testimoniarlo. Con la meraviglia tecnica, la storia d’amore inventata, e ora con il ritorno al cinema per l’anniversario – da oggi 9 febbraio in una versione rimasterizzata e in 3D.inper San. “Titanic” compie 25 anni: il film, San, Rose e...

fa, in occasione della nascita del mio primo figlio, mi ero imbattuto in due libri. Piccolo ... ma di fatto, al momento, in nessuna scuola i genitori sono espulsi; ed ècosì. Vanno semmai ...... ci tranquillizza vedere i nostri risparmi (pochi o tanti che siano) protetti a nel modo. ... rappresenta realmente un rischio per i nostri diritti e per le nostre libertà e allo stesso...

Allenarsi a casa: risparmi tempo e ottieni risultati La Gazzetta dello Sport

Meteo Lucca: oggi poco nuvoloso, Venerdì 10 e Sabato 11 sereno iLMeteo.it

Mondiali, 1a prova DH uomini: Kilde trova subito il giusto feeling! Sciare

Zoom licenzierà il 15% della sua forza lavoro Punto Informatico

Vuoi assumere un dipendente under 36 È il momento giusto ... La Svolta

Due tifosi su tre vorrebbero il tempo effettivo e il Var a chiamata. Il sondaggio di Deloitte conferma quanto avevamo intuito con il nostro naso. Il calcio è a un bivio decisivo. Di qua c’è uno spetta ...Di certo, per ogni evenienza, il Napoli si starà muovendo sull’eventuale sostituto, perché è giusto muoversi per tempo, pur avendo già in rosa Simeone e Raspadori. De Laurentiis punta anche alla ...