Giustizia | Antonino La Lumia verso presidenza Ordine avvocati di Milano

(Di giovedì 9 febbraio 2023), 9 feb. (Adnkronos) -Laladell'deglidi. Si sono concluse le votazioni per il rinnovo del consiglio per il quadriennio 2023-2026 e hanno votato 5.198 persone, che rappresentano il 24,4% degli aventi diritto al voto (21.307). Il più votato tra i 25 componenti del nuovo consiglio è l'avvocatoLacon 1.841 preferenze, che prenderà così il posto di Vinicio Nardo. Sono stati eletti 16 consiglieri della lista Fare Avvocatura e 9 consiglieri della lista Noiguidata da Corrado Limentani. La prima seduta del nuovo consiglio si terrà martedì 14 febbraio per l'elezione del presidente e delle altre cariche (vicepresidente, ...