Giudizio di Paragone | “Ecco perché stavolta Ferragni mi è piaciuta”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Non amo particolarmente Chiara. Confesso che non capisco le ragioni del successo, però vedo che ne ha parecchio e allora non vorrei che fosse anche invidia. È un brand di successo, lei e il suo compagno. I due sono ovunque. Lei, poi, straborda: persino sui pacchetti di gomme da masticare. Insomma, funziona. E se tutti la vogliono vuol dire che c'è domanda di Chiara. Com'è noto il suo successo poggia sulla capacità, tutt'altro che comune, di sfruttare le potenzialità dei social. È una influencer di successo. Fa soldi. Gioca con la propria immagine. È seguita soprattutto tra gli adolescenti. La sua performance nella serata inaugurale di Sanremo è stata commentata da tanti, specie per bocciarla: capita quando si è al top. Ovviamente tra i detrattori c'è la solita Selvaggia Lucarelli, che forse vorrebbe essere un po' Chiara ...