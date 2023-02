Giroud Vicino al Rinnovo con il Milan | Oggi l’Incontro in Sede

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Un incontro destinato a concludersi in poche ore: il 9 disi tratta colSembra che tutto sia stato predisposto appositamente per una conclusione felice:, 9 febbraio, è il giorno di Olivier, l’uomo che ha portato a casa lo scudetto con i suoi gol (il francese è il miglior marcatore delcon 10 centri in 27 partite). Il suo agente volerà da Parigi ao per incontrare Paolo Maldini e Ricky Massara, con l’intenzione di discutere uncontrattuale che sarebbe valido fino al 2024. Ilpropone un prolungamento di un anno alle stesse cifre attuali, circa 3,5 milioni netti a stagione, mentre l’altra parte è intenzionata a un aumento che porti l’ingaggio dia livello dei titolari in rosa. ...

il momento no dei finalisti del Mondiale (Theo e) e i pasticci del caso - Leao possono ... domani sarà con noi perché vuole starci. Non ho rimpianti per non averlo inserito in lista ...

