Giro d’Italia 2023 | calendario e percorso

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tutte le tappe (con altimetria) del. Ventuno tappe dal 6 al 28 maggio. Si inizia con una cronometro da Fossacesia Marina a Ortona e si arriva a Roma dopo 3.448,6 km e 51.000 metri di dislivello. Tutto sul, tutte le tappe. Tre cronometro, otto tappe per velocisti, sette arrivi in salita di cui quattro nell’ultima settimana di corsa. I corridori della 106esima edizione del, in programma dal 6 al 28 maggio, affronteranno subito un’impegnativa e affascinante cronometro di 18,4 km, da Fossacesia Marina a Ortona. Saranno 21 le tappe in programma per un totale di 3.4468,6 km con 51.300 metri di dislivello in 3 settimane di corsa. Qui trovate tutte le info utili per ...