Giovani uccisi a Ercolano | l’avvocato | “L’imputato si è tradito con le telefonate”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Nelle dueeffettuate quando aveva finito di sparare, Vincenzo Palumbo, l’autotrasportatore accusato del duplice omicidio volontario di Giuseppe Fusella e Tullio Pagliaro, avvenuto la notte tra il 28 e 29 ottobre a(Napoli), si sarebbe: l’uomo ha sempre sostenuto che i ladri gli erano entrati in casa, mentre parlando con le forze dell’ordine ha più volte dichiarato “ci sono i ladri fuori casa” e ancora “mi sono trovato due-tre ladri fuori casa… ho sparato un paio di colpi…”. A sostenerlo oggi durante l’udienza in corso a Napoli davanti ai giudici della prima Corte di Assise (presidente Teresa Annunziata) è statoGennaro Bartolino, legale della famiglia Fusella. “Non chiede mai scusa alle vittime – ha aggiunto Bartolino – non ha mai pronunciato ...

E sono quelle che parlano, e ci dicono che l' imputato ha sparato per uccidere, i suoi erano colpi mirati". Per corroborare la tesi secondo la quale Palumbo avrebbe fatto fuoco per ammazzare, ...