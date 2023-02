Giorgia Meloni e l’anno delle Grandi Riforme!

Leggi su freeskipper

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il presidente del Consiglio,, ha dichiarato – in un’intervista al Sole24ore – quali sono le priorità del governo. In materia di fisco, secondo il premier, “occorre rivoluzionare il rapporto tra fisco e contribuente, e fare in modo che l’evasione si combatta prima ancora che si realizzi”, e annuncia una “legge delega che toccherà