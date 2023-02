Giorgia Meloni dice che il suo governo non è in continuità con quello di Draghi

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 9 febbraio 2023) «Occorre rivoluzionare il rapporto tra fisco e contribuente e fare in modo che l’evasione si combatta prima ancora che si realizzi». La presidente del Consiglio, in una lunga intervista al Sole 24 Ore, annuncia che la prossima legge delega sul fisco toccherà «tutti i settori della fiscalità» e «metterà al centro anche i dipendenti e i pensionati, con misure ad hoc». Eanche che con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti sta lavorando per mettere al sicuro il debito pubblico, aumentando il numero di italiani che detengono titoli di Stato e riducendo la dipendenza dai creditori stranieri. L’intervista con il direttore del Sole Fabio Tamburini è l’occasione per fare un bilancio dei cento giorni diche non si sente in ...