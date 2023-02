Giorgi-Tauson oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Linz 2023

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Camilasfiderà Claraal secondo turno del WTA di. Prosegue il cammino della tennista azzurra, che al debutto in terra austriaca ha liquidato in due comodi set Jacqueline Cristian. Ancheha agevolmente sconfitto all’esordio una giocatrice rumena, Irina-Camelia Begu, e proprio come Camila mette nel mirino i quarti di finale. I precedenti sorridono alla danese, che nel 2021 s’impose facilmente sul veloce indoor di Lione. In palio un posto ai quarti contro Van Uytvanck o Martic. SEGUI IL LIVE TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI PROGRAMMAscenderanno in campo, giovedì 9 febbraio, non prima delle ore 18:30 (e comunque al termine di Brengle-Vekic). La copertura televisiva è affidata a SuperTennis ...

...00) Dalma Galfi vs Eva Lys Madison Brengle / Julia Grabher vs Donna Vekic (5) Non prima delle 18:30: Claravs CamilaAlison Van Uytvanck vs Petra Martic (6) Campo 1 (match a partire ...TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI PROGRAMMAscenderanno in campo giovedì 9 febbraio, non prima delle ore 18:30. La copertura televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale ...

Giorgi-Tauson in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Linz ... SPORTFACE.IT

WTA Linz 2023: Sakkari e Potapova avanzano ai quarti. Tauson supera Begu e raggiunge Giorgi agli ottavi, eliminata Sara Errani OA Sport

Linz: Giorgi ok, Errani chiede strada a Friedsam (live alle 12 in tv) SuperTennis

Giorgi-Tauson oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Linz ... SPORTFACE.IT

LIVE - Giorgi-Tauson, secondo turno Wta Linz 2023: RISULTATO in ... SPORTFACE.IT

Altro giorno e altre partite al WTA 250 di Linz 2023. Sul cemento indoor austriaco si sono disputate oggi le restanti sfide valide per il primo turno e tre ottavi di finale e lo spettacolo non è di ce ...Cala il sipario su un’altra giornata del WTA 250 di Linz 2023. Sul cemento indoor austriaco si sono disputate oggi le restanti sfide valide per il primo turno e tre ottavi di finale e lo spettacolo no ...