Gioiella Prisma Taranto nel tempio del volley | missione punti al PalaPanini

Leggi su seriea24

(Di giovedì 9 febbraio 2023)NELDEL: MISSIONE PUNTI ALDomenica alle 18 la, impegnata in questa corsa serrata per l’obiettivo finale, sarà di scena a Modena, in una trasferta neldel, il, dove gli ionici tenteranno l’impresa contro la seconda in classifica a pari merito con Trento, la Valsa Group Modena. All’andata, nella gara dello scorso novembre, i gialloblù ebbero la meglio al PalaMazzola nonostante un primo set brillante vinto dalla, un’ottima rimonta sul finale del secondo set ed un terzo set giocato alla pari. La battaglia è perdurata anche nel quarto parziale, ...