Ginnastica | doppio appuntamento in Campania con l’Asi FOTO

appuntamento per le ragazze di Donatella Eterno e per le allenatrici Francesca Boggio, Giada ... Era in programma anche una attività del settore promozionaleper Tutti: Valentina Lucena ...RITMICA - Doppia affermazione per la Raffaello Motto alla Iris Cup, torneo diritmica disputato a Firenze, utile come prova di avvicinamento alla serie A1 al via il 18 febbraio a Cuneo. La società viareggina si è imposta nelle gare riservate alle squadre di A e di C. ...

Tornano le trasferte con doppio gruppo per l’As Gin nei campionati societari. Al via la stagione dei campionati di società, con la prima tappa che si svolgerà al PalaMandela di Firenze. In pedan ...Vanessa Ferrari non gareggia dal 2 agosto 2021, ovvero da quando conquistò la medaglia d’argento al corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Grazie a un esercizio ai limiti delle perfezione, ...