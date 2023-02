Gigi la legge | la recensione | sono un pirata | sono un signore | sono un vigile urbano

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ladilaevidenzia le peculiarità della quarta regia di Alessandro Comodin, un docufilm in parte poliziesco, in parte storia d'amore, in parte noir incentrato su suo zio,il. "uned un, professionista dell'amore" cantava Julio Iglesias nel 1978. Il brano del latin lover spagnolo diventa la colonnara dilanella visione anarchica di Alessandro Comodin. Dopo il felice esordio col delicato L'estate di Giacomo, il friuliano Comodin ha perseguito la via di un cinema libero dal giogo della storia e della finzione, osservando la realtà e ...