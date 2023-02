Il friulano Alessandro Comodin, ora al suo terzo lungometraggio, sorprende davvero conla, una "commedia documentaria", come la definisce la distribuzione , presentata in concorso al festival di Locarno dove ha vinto il premio speciale della giuria e ora in lizza per i ...Gianluigi Farioli (detto) è stato sindaco di Busto Arsizio per due mandati e prima ancora è stato anche consigliere ... Il secondo tema è riprendere in mano la necessità di unaregionale sull'...

Gigi la legge, la recensione: sono un pirata, sono un signore, sono ... Movieplayer

'Gigi la legge' approda in città Spoleto Online

ALESSANDRO COMODIN - IL FENOMENO "GIGI LA LEGGE" WU magazine

Gigi la legge è una commedia sulla nostra vita surreale - Francesco Boille Internazionale

Gigi la legge | Cineteca Programmazione Cineteca Bologna

Il friulano Alessandro Comodin, ora al suo terzo lungometraggio, sorprende davvero con Gigi la legge, una “commedia documentaria”, come la definisce la distribuzione, presentata in concorso al ...La recensione di Gigi la legge evidenzia le peculiarità della quarta regia di Alessandro Comodin, un docufilm in parte poliziesco, in parte storia d'amore, in parte noir incentrato su suo zio, Gigi il ...