Gianluca Grignani interrompe l’esibizione e lancia una frecciata a Blanco

a Sanremo 2023 durante la sua esibizione ferma la musica, ma non replica il comportamento di Blanco, che difende: 'A 20 anni non avrei fatto ...eccelle per talento ma non certamente per stile, nonostante il look firmato John Richmond. Bella l'idea della scritta "NO WAR" sul retro della giacca (per la gioia dei giocatori al ...

Sanremo 2023, la diretta della terza serata: Gianluca Grignani ferma l’esibizione per un problema… Il Fatto Quotidiano

Sanremo, diretta terza serata. I Maneskin infiammano l'Ariston. Paola Egonu: «Qui per divertirmi». Grignani fe ilmattino.it

'Quando ti manca il fiato', il testo della canzone di Gianluca Grignani a Sanremo 2023 la Repubblica

La commovente performance di Gianluca Grignani Rockol.it

SANREMO-Gianluca Grignani finisce ancora una volta al centro delle polemiche. Al termine della sua esibizione (nella quale si era fermato a causa di problemi con l'audio), il cantante si era ...Gianluca Grignani a metà della sua esibizione al Festival di Sanremo interrompe e chiede di riprendere, con un riferimento ironico alla vicenda Blanco. "A cinquant'anni so come si fa, a 20 non lo ...