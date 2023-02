Gianluca Grignani interrompe la sua esibizione

Leggi su biccy

(Di giovedì 9 febbraio 2023)ha interrotto sul più bello la suadurante la terza serata del Festival di Sanremo. Chiamato a cantare Quando Ti Manca Il Fiato per quarto (dopo Paola & Chiara; Mara Sattei e Rosa Chemica),ha iniziato a intonare il suo singolo, ma poco dopo ha smesso di cantare, ha alzato la mano per attirare l’attenzione ed ha chiesto scusa. “Scusate sono diventato grande e ho imparato come si fa, è colpa mia perché ho chiesto di abbassare la voce al mio fonico di palco e non mi sentivo. Errore mio. Ora che ho quarant’anni ho capito come si fa, a vent’anni probabilmente non lo avrei saputo. Un errore mio, chiedo scusa”. L’allusione ovviamente è a Blanco ed alla polemica dell’L’Isola delle Rose quando, non sentendo più dall’auricolare, ...