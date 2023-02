GF Vip7 | anticipazioni stasera | Alfonso prova il colpaccio | in arrivo una sorpresa

Leggi su kontrokultura

(Di giovedì 9 febbraio 2023)torna il doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip.Signorini, in sfida con Amadeus e il suo Sanremo proverà a fare ilanche se la scommessa sembra già persa prima di partire. Ma cosa vedremo durante la diretta? Cosa ha in mente il conduttore televisivo per incollare i telespettatori al proprio reality? L'articolo proviene da KontroKultura.