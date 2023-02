GF Vip | Onestini e Mrazova | colpo di scena

... 'Mi hanno cancellato il nome' Antonella durante una conversazione al Grande Fratello7 con ... La famosa showgirl si è giustificata, facendo sapere di aver agito per accontentare Luca, ...Ivana Mrazova e Lucahanno avuto modo di confrontarsi nelle scorse ore all'interno della casa del GFriguardo alla lettera che la modella cerca aveva scritto all'ex fidanzato. Qualche giorno fa, i due si ...

GF VIP, Onestini zittisce Ivana mentre parla con Nikita: la reazione dell'ex fidanzata stupisce ilmessaggero.it

"Grande Fratello Vip", Luca Onestini e Ivana Mrazova ritrovano la complicità TGCOM

Al Gf Vip Ivana entra per Luca Onestini, ma stupisce Antonino: "È bellissima" Dire

Grande Fratello Vip, Ivana Mrazova ex di Luca Onestini entra in Casa come ospite | Video Mediaset SuperGuidaTV

Ivana Mrazova entra nella casa del GF Vip e incanta Luca Onestini e Antonino Spinalbese: Bellissima Fanpage.it

Il Grande Fratello Vip sfida stasera il Festival di Sanremo, con una puntata davvero speciale! Torna in doppio appuntamento della settimana con il reality ...Mission inedita e (quasi) impossibile per il Grande Fratello Vip 7 stasera: battere in ascolti la terza serata del Festival di Sanremo 2023. Non era mai successo che i due programmi più nazional popol ...