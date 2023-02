GF Vip | Gianluca Benincasa entra in casa? L' ex di Antonella svela tutto

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Da un po' di ore, sul web sta circolando la notizia secondo cui l'ex fidanzato diFiordelisi,, possa prestore nelladel GF Vip. Il ragazzo era già in quarantena per fare il suo ingresso trionfale, ma all'ultimo è stato costretto a rinunciare a questa avventura a causa della denuncia per stalking sporta dalla famiglia dicontro di lui. Durante la scorsa puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, però, la presunta vittima di stalking, ovvero la Fiordelisi, ha ammesso che tra Francesco Chiofalo epreferirebbe chesse inil secondo. Questa affermazione ha spinto molti a pensare che, ormai, la ...