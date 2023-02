GF Vip | anticipazioni stasera | una grande sorpresa in arrivo

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 9 febbraio 2023), giovedì 9 febbraio, in prima serata su Canale 5 trentaduesimo appuntamento con “Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. L’ingresso degli “ex” mina ulteriormente gli equilibri della Casa di “Gf Vip 7” che erano già precari: nelle scorse ore si sono alternati confronti al vetriolo e accese discussioni. Se da un lato, infatti, la presenza degli ospiti ha scatenato comprensibili gelosie, dall’altro è chiaro che sempre di più si delineano speciali simpatie e forti alleanze. Inoltre, Attilio Romita è furioso con alcuni “vipponi” coinquilini, in particolare con Edoardo Tavassi, per la nomination di lunedì. Infine, una bellaattende Nicole Murgia: incontrerà suo padre. Infine, il verdetto del televoto. Chi sarà il preferito del pubblico tra Antonino ...