Gf Vip 7 | un gesto di Oriana Marzoli verso Antonino Spinalbese scatena l’indignazione del web

(Di giovedì 9 febbraio 2023)non ha mai nascosto di provare ormai una forte antipatia, quasi vicino all’odio, nei confronti di. I motivi, come i telespettatori più attenti già sapranno, andrebbero ricondotti ai trascorsi che i due Vipponi hanno avuto nella Casa del Gf Vip. Fra l’influencer venezuelana e l’hair stylist, ex di Belen Rodriguez, era nata mesi fa una forte attrazione fisica. Fra i due c’è stato un breve quanto intenso flirt finito nel peggiore dei modi. La donna si è sentita “usata”, tesi poi avallata da alcune indelicate affermazioni dell’uomo nei suoi confronti. Celebre – e non nella sua accezione positiva – la frase in cui la paragonava a “una porsche, mentre lui vorrebbe una Ferrari”. Dopo una diretta incandescente, fra i due è calato il gelo e non si sono più rivolti la parola. Nelle ultime ...