Gf Vip 7 | ex protagonista della passata edizione afferma | “I Donnalisi? Lui più preso di lei E su Oriana Marzoli…”

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Federica Calemme, concorrentesestadel Gf Vip, è stata ospitesessantaquattresima puntata di Casa Pipol. La mopartenopea ha parlato del fidanzato Gianmaria Antinolfi, che ha conosciuto durante nella Casa di Cinecittà, raccontando la nascita e l’evoluzione del loro amore. Sono stata fortunata in amore, ho trovato l’uomo con cui convivo attualmente. E’ un anno che stiamo insieme. La storia con lui va a gonfie vele. Non stiamo lavorando ad un bebè, se verrà capiterà, tutti e due stiamo pensando al lavoro, alla carriera. Lui ha il suo lavoro, io ho il mio. Poi, se avverrà, avverrà, punto. Non lo escludo, anche perché ho appena compiuto 27 anni, ci siamo, sono diventata grandicella. Tuttavia Federica ha riconosciuto quanto sia difficile avere una relazione all’interno del Grande ...

La gavetta come inviato ed è poi diventato ildegli spazi comici "Nuccio" e "Il cantante senza pubblico". Da quel momento la sua carriera ha fatto passi da gigante. Nel 2017, con il ...... e delle imperdibili cene coi molti ristoranti ad accogliere a braccia aperte decine di, non ... seppur in forma differente da quellaal Festival della Canzone Italiana, a farla da ...

Gf Vip, lutto per protagonista della casa: dolore e lacrime in diretta, arriva la notizia Newsby

Gf Vip 7, ex protagonista: “I Donnalisi Lui più preso di lei. Su Oriana…” Isa e Chia

Attilio Romita protagonista di uno striptease al Gf Vip Game Night Fanpage.it

GF Vip, Sophie e Alessandro: 'Tra tre mesi arriva la nostra bambina, emozione unica' Blasting News Italia

Ilary Blasi protagonista al Gf Vip, i concorrenti la mettono in mezzo: cosa è successo ilmattino.it

Oriana Marzoli non smette mai di far parlare di sé. Nei giorni scorsi la gieffina ha rivelato il cachet di Daniele Dal Moro: le sue parole ...Il coraggio per sfidare gli stereotipi. La capacità di guardare oltre il noto. Il talento per fare di ogni errore un’esperienza di crescita. Sono tanti i temi al centro delle ...