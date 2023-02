GdS – Zaniolo è partito per Istanbul | oggi firma col Galatasaray

(Di giovedì 9 febbraio 2023) 2023-02-07 13:21:08 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta: Il giocatore èper Milano stamattina e da lì verso la Turchia, pronto per la nuova avventura Nicolòper. Nonostante la trattativa per il suo trasferimento alnon sia stato ancora perfezionato, la Roma ha dato il via libera al voloda Milano e che lo sta portando a, dovestesso dovrebbe sostenere le visite mediche. Con lui ci sono sua madre Francesca, suo padre Igor e sua sorella Benedetta, oltre all’avvocato Giuseppe Pesce dello studio di Claudio Vigorelli, il suo agente. Adesso i due club stanno limando gli ultimi dettagli del contratto. ...

