Gallipoli | bimba morta per encefalite diagnosticata in ritardo | i genitori denunciano i medici

La patologia - secondo la denuncia della famiglia della vittima riportata dal Nuovo Quotidiano di Puglia - non sarebbe stata riconosciuta dai sanitari del nosocomio di, dove la bambina era ...... ladi 2 anni morta per un'encefalite lo scorso 29 dicembre, all'ospedale Vito Fazzi di Lecce. La piccola era giunta al pronto soccorso del Sacro Cuore di Gesù, a, la sera del 26 ...

Bimba muore a 2 anni di encefalite fulminante, il padre denuncia: «Ci hanno detto Vostra figlia non ha nulla d ilmessaggero.it

Lecce, bimba di 2 anni muore per encefalite fulminante. "Sola in ospedale con febbre a 41" QUOTIDIANO NAZIONALE

Encefalite diagnosticata in ritardo: bimba di 2 anni e mezzo muore a Lecce, denuncia dei genitori La Gazzetta del Mezzogiorno

Gallipoli, bimba di 2 anni morta per un virus. I genitori tappezzano la città di manifesti: «Ti sentirò in ogn ilmessaggero.it

Ignorata dall’ospedale, muore bimba di 2 anni Il Fatto Quotidiano

Secondo la denuncia presentata dai genitori, i medici dell’ospedale di Gallipoli, dove la bimba era stata portata, non avrebbero riconosciuto in tempo la malattia, perdendo così minuti preziosi per ...I familiari hanno formalizzato una denuncia contro Asl per capire se ci siano omissioni ed eventuali responsabilità sanitarie per quanto accaduto alla piccola Ludovica ...