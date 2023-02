Galeazzo Bignami | chi è il viceministro ritratto con l' uniforme nazista nella foto strappata a Sanremo da Fedez

Il cantante rap, marito di Chiara Ferragni , non solo ha strappato la foto del viceministrocon indosso simboli nazisti attaccando il governo per le critiche lanciate a Rosa Chemical ...Fedez, in collegamento dall Costa Smeralda, si è esibito con un freestyle molto politico. A inizio esibizione ha strappato una foto difotografato in divisa da nazista. Ma il viceministro alle Infrastrutture non è stato l'unico bersaglio del rapper milanese: "Purtroppo l'aborto è un diritto sì, ma non l'ho detto io l'...

Ascolti in leggerissima flessione rispetto all'esordio del Festival. Lo scorso anno erano stati superiori in termini assoluti (11.320.000 ...Sulla nave Costa Smeralda il rapper si è esibito in un freestyle, strappando la foto del viceministro Galeazzo Bignami vestito da Hitler, prendendosi poi tutte le responsabilità: “La responsabilità di ...