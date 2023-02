Galatasaray | l’arrivo di Zaniolo | a guadagnarci c’è anche l’Inter

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Nicolòha concluso la trattava in merito alla sua cessione al: l’attaccante è stato venduto dal club giallorosso con una cifra notevolmente inferiore: 16,5 milioni, più 13 di eventuali bonus di cui la metà piuttosto semplici da raggiungere. Aè stata pure, al momento della cessione alla Roma, il club nerazzurro inserì nella trattativa una percentuale sulla futura rivendita del 15%. Considerandoi bonus, arriveranno circa 4.5 milioni di euro nelle casse della società milanese. SportFace.

'annuncio da parte del club turco è arrivato tramite un video ... ha voluto ricordare Muhammed, un giovane tifoso del...giorni scorsi sui social aveva condiviso la gioia per il suo...... in omaggio ad un ragazzo morto a causa del sisma: Muhammed Emin Özkan, 17enne tifoso delche sui social aveva mostrato grandissimo entusiasmo perdi Nicolò. Ma non ha avuto ...

