Fratelli d’Italia | Schiavi | “Liste civiche non sono via di fuga per chi non vuol stare né a destra né a sinistra”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Bergamo. Lui è un po’ un piccolo barone rampante. Paragone forse azzardato, che nulla ha certo a che vedere con il celebre libro di Italo Calvino, soprattutto per la storia, quanto per la maniera di porsi e di fare che gli appartiene. Deciso e preparato, soprattutto convinto, Michele, sindaco di Onore, è candidato alle elezioni regionali del 12 e del 13 febbraio. Un ragazzo giovane ma capace, primo cittadino dei record per età anagrafica, ma con una dialettica da far invidia ai soloni della politica. Senza paura affronta una nuova sfida, senza paura va a caccia di voti nella sua terra per ritagliarsi uno spazio nella lista di. Quale è il significato della sua candidatura? Ho iniziato a fare politica a 14 anni in, la mia casa umana prima ancora che politica: ...