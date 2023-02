(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ilbatte il PSG indi: la vittoria arriva grazie a due ex volti noti della Serie A: Alexis Sanchez eIlavanza indindo il PSG. Finisce 2-1 per la squadra di Tudor l’ottavo di finale e la vittoria arriva grazie a due vecchie conoscenze del nostro campionato. ???? ????????? 2-1 ??? (???????????) pic.twitter.com/x6FKtivbeL— EuroFoot (@eurofootcom) February 8, 2023 Il primo gol è infatti dell’ex interista Alexis Sanchez, alla mezzora del primo tempo su rigore. Pareggia nel recupero Sergio Ramos e nella ripresa, con il suo marchio di fabbrica – la gran botta da fuori col mancino – regala la vittoria all’OM. L'articolo proviene da Calcio News 24.

18:30 Lipsia - Union Berlino CALCIO - LIGUE 1 17:00 Monaco - PSG 21:00 Clermont -CALCIO -...45 Nardò basketball - Baltur Cento RUGBY - SEI NAZIONI 15:15 Irlanda -17:45 Scozia - ...18:30 Lipsia - Union Berlino CALCIO - LIGUE 1 17:00 Monaco - PSG 21:00 Clermont -CALCIO -...45 Nardò basketball - Baltur Cento RUGBY - SEI NAZIONI 15:15 Irlanda -17:45 Scozia - ...

Hesgoal Marsiglia-PSG Streaming Gratis: dove vedere la Coppa di ... Footballnews24.it

Coppa di Francia, Marsiglia - Psg: dove vederla in tv e streaming ... Stadionews.it

Marsiglia-Psg in Coppa di Francia: pronostico e quote La Gazzetta dello Sport

Francia, il Marsiglia elimina il PSG in coppa con un super gol di Malinovskyi Calcio News 24

La Francia Annuncia Il Nuovo "Tour De France" Del Nuoto SwimSwam

Marsiglia - PSG 2-1 highlights e gol: finisce qui allo Stade Vélodrome, il Marsiglia elimina il PSG dalla Coppa di Francia e vola ai quarti ...È già arrivato il capolinea per il Paris Saint-Germain in Coppa di Francia. Esattamente come l'anno scorso, Messi e compagni devono salutare la competizione già agli ottavi di finale, battuti 2-1 dal ...