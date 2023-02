Francesco Arca | sapevate che la compagna è un volto noto di Uomini e Donne?

Leggi su anticipazionitv

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2023,ha raccolto i frutti e il riconoscimento del suo successo. Sono passati oltre vent’anni dalla sua esperienza come tronista a, e nel frattempoè diventato un attore affermato e di successo, soprattutto nelle fiction italiane. E, si sa, dietro ogni uomo di successo c’è una donna che ne è l’artefice. Ma chi è la fortunatadi?, si chiedono molte fan. Ve lo sveliamo noi.e Irene Capuano insieme per tre volte: oggi hanno messo su famiglia Lei si chiama Irene Capuano, ha 44 anni ed è un’ex modella che attualmente oltre a lavorare come influencer su Instagram, si dedica a tempo pieno a crescere i ...