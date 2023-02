Francesca Fagnani | il monologo a Sanremo 2023 | «Non tutte le parole sono uguali…»

Oggi è il momento degli altri 14, con una nuova coconduttrice -- ad affiancare Amadeus e Gianni Morandi . In ordine di apparizione: Will, Modà, Sethu, Articolo 31, Lazza, Giorgia, ...'Una belva a Sanremo'. Amadeus accoglie sul palco la giornalista, conduttrice della seconda serata. 'Per le scale ho ascoltato i consigli di una maestra di stile Drusilla, ma non sono riuscita a non guardare le scale' confessa. Ma il momento più ...

Francesca Fagnani, co-conduttrice della seconda serata: gli esordi, Mentana, il successo di Belve La Gazzetta dello Sport

Francesca Fagnani cambia abito e si trasforma. Così è la belva che ci piace Domani

Sanremo 2023, la vera scaletta della seconda serata: ecco tutti i cantanti in ordine e gli ospiti Il Fatto Quotidiano

Francesca Fagnani a Sanremo: scollatura profonda e trasparenze Tuttosport

Scopri subito i look e gli abiti della seconda serata del Festival di Sanremo 2023, da Francesca Fagnani a Giorgia e Madame.Amadeus chiama sul palco del Festival di Sanremo Francesca Fagnani, protagonista con un monologo di impatto, che ha toccato quello delle carceri minorili. La co-conduttrice, per la seconda serata, è ...