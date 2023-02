Francesca Fagnani contro Uomini e Donne a Sanremo 2023

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Ieri sera, è andata in onda la seconda puntata del Festival di. Come sempre, le esibizioni dei cantanti hanno lasciato spazio anche a interessanti interventi. Tra questi, ha riscosso un certo clamore quello di. La co-conduttrice, famosa per essere al timone di Belve, non ha esitato a soffermarsi su argomentiversi e poco trattati. Ciò che ha stupito tutti, però, è stato il chiaro riferimento a. Festival dirompe gli schemi: il riferimento aha portato, sul palco del Festival di...

... la collezione haute couture di Giorgio Armani , la seconda co - conduttrice di Sanremo 2023:e il suo primo look in Armani Privé. Credits: @...Sanremo,è stata la co - conduttrice di ieri sera al fianco di Amadeus. Nel suo monologo, la conduttrice di "Belve" ha parlato di carceri e della condizione dei detenuti. "Non tutte le parole ...

Sanremo 2023, la classifica parziale: Mengoni in testa, poi Colapesce e Dimartino e Madame Il Fatto Quotidiano

Francesca Fagnani e l'amore discreto con Mentana Cosmopolitan

Francesca Fagnani cambia abito e si trasforma. Così è la belva che ci piace Domani

Francesca Fagnani a Sanremo: scollatura profonda e trasparenze Tuttosport

Il monologo di Francesca Fagnani divide. Scritto con i ragazzi di Nisida provoca la reazione di Tania Sorrentino. La vedova di Maurizio Cerrato è in dissenso su quanto ha sentito ieri sera. Non è ...La Lucia che Francesca Fagnani ha ringraziato sul palco dell’Ariston è un angelo custode di Nisida. Ma soprattutto Lucia Di Mauro è una donna che ha avuto il coraggio di incontrare Antonio, ...