FOTO | Rey Mysterio si mostra senza maschera insieme a Chris Bey del Bullet Club

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Reyè il luchador più famoso al mondo, amatissimo dai fan. La sua carriera parla da sé. Attualmente è in faida con il proprio figlio Dominik, dopo che questi gli ha voltato le spalle unendosi al Judgment Day. Al momento non ci sono conferme, ma un match padre vs figlio in quel di WrestleMania 39 è possibile. Sui social è comparsa un recentedi Mr. 619 in cui lo si vede. A postarla è statoBey, membro del. ReySembra che ReyBey abbiano di recente condiviso una sessione di allenamenti. Il membro delha poi postato sui social una, dove Rey compare ...