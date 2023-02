FOTO – Pirola cambia procuratore | GR Sports | «Ragazzo serio e professionale»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Lorenzo, giovane difensore di proprietà dell’Inter in questa stagione in prestito alla Salernitana, hatoaffidandosi a GRdi Giuseppe Riso. Ad annunciarlo proprio l’agenzia attraverso i social. CAMBIO– Lorenzoed entra a far parte dell’agenzia GRdi Giuseppe Riso, questo l’annuncio ufficiale: «Siamo davvero felici di annunciare un nuovo arrivo all’interno della famiglia GR, affamato. Lorenzo ha voglia di crescere, e noi insieme a lui. Avanti, più forti. Avanti, con ambizione. Avanti insieme». Di seguito lapubblicata su ...