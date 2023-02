Formula 1 | Chris Horner in Ferrari | annuncio shock | cosa succede

(Di giovedì 9 febbraio 2023)1, giornata movimentata nel paddock.ha deciso di fare unincredibile, tifosisenza parole. Manca sempre di meno all’inizio del campionato diUno. Gli appassionati non vedono l’ora di vivere una nuova e straordinaria stagione. Max Verstappen è stato il dominatore indiscusso nel 2022: l’olandese aveva vinto il Mondiale Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... ecco che la Honda si defila e si ritira dalla1. Affitta la proprietà intellettuale dei ... Dopo l'annuncio dell'accordo con la Ford, il team principalHorner ha voluto rassicurare sul ...SeHorner ha sempre parlato di sanzione draconiana , Max Verstappen non intende seguire la linea mediatica del suo team principal. Per l'olandese, non è detto che la punizione 'azzoppi' la ...

Formula 1, Horner su Ferrari: "Lusingato dall'interesse" • TAG24 Tag24

Horner: «Orgoglioso dell'offerta Ferrari, ma qui sono a casa. Binotto Ha offerte da team minori» Formula1 Web Magazine

Formula 1, la Ferrari corteggiava Horner: "Avevo l'offerta ma ho ... Footballnews24.it

F1 Red Bull/Ford: separazione vincente FUNOANALISITECNICA

L'editoriale del Direttore: l'accordo Red Bull-Ford vale una fortuna Autosprint.it

“Il 2023 sarà anno perfetto” 17 Gen Segui Tag24 anche sui social La Formula 1 è pronta a ripartire con Chris Horner che dovrà difendere la Red Bull dall’attacco di Mercedes e Ferrari. Proprio con la ...Intervistati a New York per la presentazione della nuova livrea, il Team Principal di Red Bull e il campione del mondo in carica hanno commentato l'accordo con la casa americana che dal 2026 tornerà i ...