'Il nostro lavoro, come diceva mio papà, è animato da lucida- sottolinea Stefano Borsello , ... L'evento si svolgerà in diverse sedi Errebi: Torino,, Alba, Alessandria in Piemonte e Genova ......, Alba, Alessandria in Piemonte e Genova e Albenga in Liguria. 'Il nostro lavoro, come diceva mio papà, è animato da lucida- sottolinea Stefano Borsello, amministratore delegato di ...

Follia ad Asti, in tangenziale con il monopattino a cento chilometri orari ilGiornale.it

Monopattino elettrico a 100 km/h in tangenziale: la follia del rider SicurAUTO.it

Arriva il primo speed date in auto in Liguria e Piemonte e forse non solo… ATNews

L'oroscopo di Corinne: cosa dicono per noi le stelle LaVoceDiAsti.it

Oroscopo di Corinne: settimana dal 27 gennaio al 3 febbraio LaVoceDiAsti.it

Sta facendo scalpore il video del monopattino elettrico che sfreccia a 100 km/h in tangenziale per la follia di un rider da non imitare ... che sta circolando in monopattino sulla tangenziale di Asti, ...Omicidio Livorno oggi. Un ragazzo di 23 anni ha ucciso a coltellate il padre mentre dormiva e poi ha minacciato il suicidio. Arrestato.