Leggi su strumentipolitici

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Dal 2004, come ogni 10 febbraio, ricorre il Giorno del Ricordo: un momento per fissare nella memoria unapagine buie del nostro Paese. Dopo la sconfitta dell’Italia nella seconda guerra mondiale, le città di Istria, Fiume e Zara, allora italiane, vengono cedute alla Jugoslavia. La tragica transizione conseguente alla sconfitta della guerra comporta una serie lunghissima di violenze perpetrate dai partigiani comunisti guidati da Josip Broz, conosciuto come “Tito”, nei confronti di tutti coloro che considerano nemici della costituzione di una federazione comunista jugoslava. Come ricordato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella è da lì che genera la “pianificata volontà di epurazione su base etnica e nazionalistica” di tanti connazionali. Tra il l’autunno del 1943 e la primavera del 1945 con l’arrivotruppe jugoslave in Venezia ...