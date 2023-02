Foibe | Meloni firma Dpcm per celebrazioni Giorno del Ricordo**

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Roma, 9 feb. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio Giorgiahato ilper la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio, del Comitato di coordinamento per ledeldel Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmata. L'organismo si occupa di assicurare un'efficace e coordinata programmazione delle iniziative e delle cerimonie proposte dalle Amministrazioni in occasione della solennità civile istituita dalla legge n. 92 del 30 marzo 2004. Dalle ore 18 di venerdì 10 all'alba di sabato 11 Palazzo Chigi sarà illuminato con il Tricolore italiano. Inoltre, al centro della facciata della sede del Governo sarà proiettata la frase 'Io Ricordo'.

Amadeus sul ricordo delle foibe: "Vedremo cosa fare domani"

Il 10 febbraio è il Giorno del ricordo dei massacri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata: perché si è scelta proprio questa data La tragedia delle foibe ha segnato la storia d'Italia.