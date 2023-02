Flash – Cospito | Nordio dice no alla revoca del 41-bis L’anarchico resta al carcere duro

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Il ministro della Giustizia ha rigettato l’istanza didel 41bis presentata ddifesa delAlfredo, detenuto neldi Opera. La decisione è stata comunicata al difensore, l’avvocato Flavio Rossi Albertini, dal ministero di via Arenula. Contro il regime del ‘è in sciopero della fame da oltre cento giorni.al 41-bis,ha deciso La difesa di Alfredoannuncia ricorso contro la decisione del ministro della Giustizia Carloche ha rigettato l’istanza dianticipata del 41bis per, detenuto neldi Opera e in ...