Fisco | Meloni | serve una rivoluzione | al centro dipendenti e pensionati

(Di giovedì 9 febbraio 2023) C'è l'impegno alla messa in sicurezza del debito pubblico - dice al Sole 24 Ore - aumentando il numero di italiani e residenti in Italia che detengono quote'. A proseguire con i tagli al cuneo fiscale.

In attesa di verificare se andrà davvero così,coglie l'occasione per sottolineare che 'il potere è uno strumento, non un fine', che 'il potere è seducente e tenta di ammaliarti in ogni ...

“Occorre rivoluzionare il rapporto tra fisco e contribuente, e fare in modo che l’evasione si combatta prima ancora che si realizzi”. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, annuncia in ...In una lunga intervista al Sole 24 Ore, la premier promette che il 2023 sarà l’anno delle riforme, compresa quella fiscale. Annuncia nuovi tagli al cuneo, la sostituzione del reddito di cittadinanza c ...