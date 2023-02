Fisco | frode nell' edilizia | in intercettazioni soldi come magliette o mattonelle

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 febbraio 2023) Milano, 9 feb. (Adnkronos) - '', 'metri quadri', 'mattoe' o 'puntelli', sono solo alcuni dei nomi in codici con cui gli indagati'inchiesta su una presunta truffa nel mondo dell'parlavano deitrasferiti dall'Italia all'estero, in particolare in Croazia, e poi fatti rientrare nel Belpaese. E' quanto emerge'ordinanza, di quasi 500 pagine, firmate dal gip di Milano Stefania Pepe, che ha portato a 7 misure cautelari nei confronti di imprenditori bresciani e bergamaschi ritenuti componenti "di una associazione per delinquere finalizzata alla indebita compensazione di crediti tributari e previdenziali inesistenti, alla commissione di reati fiscali, alla bancarotta fraudolenta, al riciclaggio e all'auto-riciclaggio". Per gli stessi reati è stato eseguito ...